بعد تأدية اليمين .. الفحل يتعهد بتقديم "أفضل" الخدمات لصلاح الدين (فيديو)

2024-03-24 11:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدى محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الأحد، اليمين الدستوري، بعد صدور مرسومه الجمهوري من قبل رئيس جمهورية العراق.

وأدى الفحل اليمين امام القاضي عبد مشحن رئيس محكمة استئناف صلاح الدين، بحسبما ذكره مراسل وكالة شفق نيوز.

وعقب اليمين القى الفحل كلمة بهذه المناسبة تعهد فيها لسكان المحافظة في الدفع بعجلة الإعمار والتنمية وتقديم "أفضل" الخدمات.

وقال المحافظ في كلمته إن: مهمتنا في المحافظة ترتبط بشكل مباشر وأساسي بمهمة الحكومة الاتحادية في بغداد، وعلينا أن نعمل بروح التكامل والتعاون المشترك لتحقيق البرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.

وخاطب اهالي المحافظة قائلا: سنعمل بعيدا عن المزاج السياسي الضيق، وسنكون على مسافة واحدة من الجميع متحررين من الدوافع الشخصية، وسنعمل جاهدين على تعزيز الاستقرار السياسي، والأمني، واستثماره في صالح تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال استكمال مسيرة الإعمار والتنمية في المحافظة، مضيفا: سنضع خططا واضحة لإنجاز المشاريع المتلكئة.

و انتخب مجلس محافظ صلاح الدين، يوم الأحد 17 من شهر آذار/مارس الجاري، القيادي في حزب الجماهير الوطنية بدر الفحل رئيسا للحكومة المحلية.

وكان رئيس حزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله الجبوري اعلن يوم الخميس، 14 آذار الجاري، ترشيح القيادي في حزبه "بدر محمود الفحل" لمنصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.

وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، 4 / 2 / 2024، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.

ولكن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد رفض، في شهر شباط الماضي، المصادقة على تعيين أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين، مشيراً إلى أن انتخابه مخالف للقانون.

وعلل رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعيين "أبو مازن" بحسب كتاب رسمي وجهه الى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن "أبو مازن" محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.