2024-03-24 11:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق تحت 20 عاماً، منتخب الأردن الأولمبي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً. وستقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 مساءً. وفاز المنتخب الشبابي على المنتخب الأولمبي الإماراتي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الأشواط الأصلية 1-1. في المقابل، فاز المنتخب […]

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