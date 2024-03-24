ذي قار تلتحق بالمثنى وتعطل الدوام المسائي في المدراس بسبب الأحوال الجوية

2024-03-24 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

وجهت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، بتعطيل الدوام المسائي في مدارس المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظة، وجه المدير العام للتربية علي إسماعيل السبتي بتعطيل الدوام المسائي لهذا اليوم حفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة".

وكان مجلس محافظة المثنى، اعلن اليوم الاحد، تعطيل الدوام المسائي لمدارس المحافظة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " مجلس محافظة المثنى قرر تعطيل الدوام المسائي لمدارس المحافظة اليوم الاحد، بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلبة".

وتشهد البلاد موجة امطار غزيرة قد تستمر الى الثلاثاء المقبل، وسط تحذيرات من مخاطر السيول والفيضانات ودعوات لتعطيل الدوام المسائي في المدارس لهذا اليوم، حفاظا على سلامة الطلبة.



