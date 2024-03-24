2024-03-24 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

اعلن مجلس محافظة المثنى، اليوم الاحد (24 آذار 2024)، تعطيل الدوام المسائي لمدارس المحافظة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " مجلس محافظة المثنى قرر تعطيل الدوام المسائي لمدارس المحافظة اليوم الاحد، بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلبة".

وتشهد البلاد موجة امطار غزيرة قد تستمر الى الثلاثاء المقبل، وسط تحذيرات من مخاطر السيول والفيضانات ودعوات لتعطيل الدوام المسائي في المدارس لهذا اليوم، حفاظا على سلامة الطلبة.