2024-03-24 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، فيما أشار الى أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على مجرم نفذ هجوماً على مركز شرطة.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان ضبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي سياق متصل، أوضح البيان، أن "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على مجرم لقيامه بالانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية والاشتراك بالعمليات الإرهابية".

وذكر أن" المجرم اشترك مع عناصر من عصابات داعش الإرهابية بتنفيذ هجوم على مركز شرطة بيجي عام 2005".

وبين، أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة 194/ الشق الأول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه استدلاًلا بأحكام المادة 1/132".