2024-03-24 13:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وسفير جمهورية النمسا في بغداد اندريا ناسي، اليوم الأحد، التعاون القضائي. وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته” ايرث نيوز”، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير جمهورية النمسا في بغداد اندريا ناسي”. واضاف البيان ان “القاضي زيدان بحث مع السفير التعاون القضائي بين البلدين”.

ظهرت المقالة القاضي زيدان يبحث مع سفير النمسا التعاون القضائي بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.