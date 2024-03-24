تحديد الفئات المشمولة بصندوق الإقراض الزراعي

2024-03-24 13:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن الفئات المشمولة بصندوق الإقراض الزراعي، فيما أشار الى أن الصندوق سيمول المشاريع المتوسطة والصغيرة. وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر: إن إدارة صندوق الإقراض الزراعي الميسر تم نقلها من وزارة المالية إلى وزارة الزراعة بإدارة وزير الزراعة عباس جبر المالكي، مبيناً أن الإجراءات الإدارية قيد الإنجاز لإدارة الصندوق من قبل وزارة الزراعة. وأوضح سهر، أن الجزء الأكبر من التخصيصات المالية المتوفرة في صندوق الإقراض الزراعي الميسر خصص إلى الحيازات الصغيرة والمتوسطة للمزارعين لاستهدافهم، كالتنمية والتنشيط للمشاريع الزراعية المتوفرة لديهم، بالإضافة إلى تبنيهم للتقنيات الزراعية الحديثة من بادرة وتسميد وتسوية ليزرية ومكننة واعتماد الطاقة الشمسية للمشاريع الإروائية وخاصة منظومات الري الحديثة. وتابع: كذلك ضمن المستهدفين بالقروض هم المتفرغون الزراعيون من المهندسين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى مشاريع الشباب والمبادرات الخاصة لديهم في المجال الزراعي. وأشار إلى، أنه في حال إطلاق صندوق الإقراض الزراعي الميسر تمويلاته بفوائد بسيطة، ستكون هنالك قفزة نوعية كبيرة في القطاع الزراعي، من خلال إطلاق آلاف المشاريع الزراعية للحيازات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سهر، أن المصرف الزراعي التعاوني ومن خلال الموارد الذاتية المتوفرة لديه مستمر بتمويل المشاريع الزراعية وحسب الفائدة المخصصة من قبل المصرف الزراعي التعاوني.