2024-03-24 13:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يغادر المنتخب العراقي للمبارزة البرالمبي العاصمة بغداد، يوم غد الإثنين، متوجها إلى بولندا للدخول في معسكر تدريبي في العاصمة البولندية وارسو استعدادا للمشاركة في بطولة تايلاند الآسيوية المؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.

وقال الامين المالي سعد محمد لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا للمبارزة سيتوجه فجر يوم غد الاثنين الى العاصمة البولندية وارسو للاقامة في معسكر تدريبي للفترة من 25 من شهر آذار الجاري، ولغاية الثامن من شهر نيسان المقبل".

واضاف ان "المنتخب سيخوض مباريات ودية مشتركة مع منتخب بولندا الذي يعد من المنتخبات المتميزة على مستوى العالم".

واوضح ان "معسكر بولندا سيكون محطة تحضيرية قبل الدخول في معترك بطولة تايلاند الآسيوية المؤهلة للبرالمبياد المقبلة التي ستنطلق في العشرين من نيسان المقبل"، مشيرا إلى أن "المنتخبات التي ستشارك في منافسات تايلاند الآسيوية هي: العراق، والكويت، والصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، والهند، وتايوان، وماليزيا إضافة إلى البلد المنظم تايلاند".

وكشف محمد عن أسماء وفد المنتخب العراقي للمبارزة الاولمبية الذي سيغادر غدا الى بولندا والذي يتألف من: نائب رئيس الاتحاد وفاء جذول رئيساً للوفد، والملاك التدريبي المؤلف من: رحيم فالح، وسمير موسى اضافة الى ثلاثة مبارزين هم: عمار هادي، وزين العابدين غيلان، وحيدر علي.