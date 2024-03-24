2024-03-24 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم نفذ هجومًا على مركز للشرطة في المحافظة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على مجرم لقيامه بالانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية والاشتراك بالعمليات الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "المجرم اشترك مع عناصر من عصابات داعش الإرهابية بتنفيذ هجوم على مركز شرطة بيجي عام 2005".

وأوضح أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 194/ الشق الأول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه استدلالا بأحكام المادة 1/132".



