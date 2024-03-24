فرنسا تطمئن برشلونة بنبأ عاجل

2024-03-24 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تلقى فريق برشلونة الاسباني، أخبار مطمئنة من منتخب فرنسا، بشان إصابة جول كوندي مدافع البارسا، خلال التوقف الدولي الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، فإن الفحوصات الطبية الأولية أكدت أن كوندي لم يصب بالتواء في كاحله، وأن ما تعرض له مجرد ضربة قوية عولجت بالثلج.

وأشارت إلى أن كوندي سيظل مع منتخب فرنسا، وسيكون متاحا لمواجهة تشيلي، الثلاثاء المقبل، ما لم تكشف الفحوصات الطبية الأكثر شمولا خلاف ما ظهر في النتائج الأولية.

وتعرض كوندي لإصابة في كاحل القدم الأيمن، خلال المشاركة أساسيا بمواجهة فرنسا وألمانيا، أمس السبت، وخرج في الدقيقة 60.

وكان برشلونة يتخوف أن تكون الإصابة قوية، وتمنع كوندي من اللحاق بالمواجهة المرتقبة يوم 10 أبريل/ نيسان المقبل ضد مضيفه باريس سان جيرمان، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: موندو ديبورتيفو



