مصدر: مجلس ذي قار يستدعي مدير التربية على خلفية “الارباك” في تعطيل الدوام الرسمي

2024-03-24 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افاد مصدر مسؤول في محافظة ذي قار ان مجلس المحافظة وجه باستدعاء مدير التربية على خلفية الارباك الذي تسبب به في تعطيل الدوام الرسمي دون الرجوع للمجلس.وبحسب المصدر فان مدير التربية علي اسماعيل سبتي قام باعلان تعطيل الدوام المسائي للمدارس في المحافظة في وقت متاخر من صباح اليوم...

