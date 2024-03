2024-03-24 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةقال الدكتور عمار ياسر الركابي عضو مجلس محافظة ذي قار أن هناك شبهات واشكاليات حول توزيع قطع الاراضي بسبب كثرة الاستثناءات وعدم واقعيتها مما سبب إشكالية كبيرة في توزيع الاراضي بصورة صحيحة على مستحقيها، ويسعى مجلس المحافظة بجدية لحلحة هذه الإشكاليات ومتابعة الموضوع مع البلدية. وتحدث الركابي في...

