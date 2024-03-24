الانواء الجوية تكشف كمية الأمطار المتساقطة في الناصرية

2024-03-24 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشفت دائرة انواء الناصرية اليوم الاحد عن كمية الأمطار المتساقطة على مدينة الناصرية في الساعات الماضية التي تجاوزت الـ 6،2 ملم . وقال مدير انواء الناصرية احمد كريم لشبكة أخبار الناصرية ان كمية الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية بلغت 6،2 ملم. واضاف، ان هطول الأمطار اليوم...

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