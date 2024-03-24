داعش يستهدف ستة احتفالات في أوروبا خلال عشر سنوات

2024-03-24 13:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

استهدف داعش خلال عشر سنوات الماضية، ستة احتفالات في أوروبا، وادى الى سقوط المئات مابين قتيل وجريح، ومن ضمنها قاعة احتفالات في موسكو. توقفت الموسيقى، وارتفع صوت إطلاق النار والصراخ، وتحول الفرح والاحتفال في إحدى قاعات موسكو إلى البكاء والعويل. مجموعة من المسلحين المجهولين، يهاجمون قاعة احتفالات في موسكو عاصمة روسيا، وبحسب اخر احصائية قتل 143 شخصا واصيب العشرات بجروح. داعش خراسان اعلن مسؤوليته عن الهجوم، الذي يأتي بعد أسبوع واحد فقط من انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا. وهاجم داعش خلال عشر سنوات الماضية، ستة احتفالات في أوروبا، وبدأت الهجمات في 13 تشرين الثاني 2015 في باريس على مسرح باتاكلان