مرور سنة على ايقاف تصدير نفط الاقليم دون استئنافه

2024-03-24 13:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

تمر سنة على ايقاف تصدير نفط اقليم كوردستان، دون استئنافه، على الرغم من توقيع اتفاقية بين بغداد واربيل، اضافة الى المباحثات العراقية التركية بشأن ذلك. مرت سنة واحدة على ايقاف تصدير نفط اقليم كوردستان ولم تمر قطرة واحدة من النفط عبر انابيبه ووزارة المالية في الاقليم لم تحصل على دولار واحد من بيع النفط. مسألة تعليق صادرات النفط أحدثت ضجة في إقليم كوردستان والمنطقة، دون ردود فعل مؤثرة على المستوى الدولي، باستثناء موقف واحد من قبل اميركا، حيث قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، بعد يومين من تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، إن الولايات المتحدة ليس لديها