معسكر البصرة يرفع جاهزية أبناء القيثارة للدوري والكأس

2024-03-24 13:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل فريقُ الشرطة معسكره التدريبي المقام في محافظة البصرة، في إطارِ استعداداته لمنافسات بطولتي الدوري والكأس .وقال مدير الفريق هاشم رضا في تصريح نقله المكتب الإعلامي للنادي وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جميع اللاعبين في حالة جيدة، وهم جاهزون للمنافسة، باستثناء اللاعب أحمد يحيى الذي من المتوقع أن يلتحق بالفريق بعد أسبوعين من الآن، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشكل كامل، مشيداً بالفاعليةِ والفائدة التي يحققها معسكر البصرة على الجهاز الفني واللاعبين، مؤكداً أنهم سيكونون جاهزين لانطلاق المنافسات الرسمية بكل قوةٍ وتحضير جيد".ويلتقي فريق الشرطة مساء اليوم الأحد، المنتخب الأولمبي في ملعب الميناء، ودياً في مباراة تعدُّ الأخيرة في هذا المعسكر قبل عودتهم يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي.