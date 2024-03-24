بعد تأدية اليمين الدستورية.. محافظ صلاح الدين يتعهد بوضع خطط لإنجاز المشاريع المتلكئة

2024-03-24 13:48:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأدى محافظ صلاح الدين بدر الفحل ، اليوم الأحد، اليمين الدستورية ، فيما أكد‏ العمل على بناء مستقبل أفضل للجميع بعيداً عن المزاج السياسي الضيق ، وأشار إلى العمل على وضع خطط واضحة لإنجاز المشاريع المتلكئة.وقال الفحل خلال مراسم تأدية اليمين الدستورية لتسلمه منصب محافظ صلاح الدين ، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انتخابي محافظاً لصلاح الدين هو شرف لي ومسؤولية وطنية كبيرة لتحقيق متطلباتها واستحقاقاتها بكل ما أوتيت من قوة" ،مبيناً أن "مسؤوليتي القانونية والأخلاقية والشرعية هي العمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة جميع أبناء المحافظة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية".وأضاف أن "مهمتنا في المحافظة ترتبط بشكلٍ مباشر وأساسي بمهمة الحكومة الاتحادية في بغداد وعلينا أن نعمل بروح التكامل والتعاون المشترك لتحقيق البرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب".وتابع: "أتطلع الى التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون محافظة صلاح الدين لتحقيق مطالب جمهور المحافظة ، حيث سنعمل بعيداً عن المزاج السياسي الضيق وسنكون على مسافة واحده من الجميع، متحررين من الدوافع الشخصية ، كما سنعمل جاهدين على تعزيز الاستقرار السياسي والأمني واستثماره في صالح تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال استكمال مسيرة الإعمار والتنمية في المحافظة وسنضع خططاً واضحة لإنجاز المشاريع المتلكئة".وفي الختام تقدم الفحل، بـ "الشكر لكل القوى السياسية في بغداد وصلاح الدين لثقتهم ودعمهم له" ،مؤكداً "سنعمل جميعاً كفريق واحد لخدمة محافظتنا وشعبنا وسنكون مثالاً للتعاون والتضامن في بناء مستقبل أفضل للجميع".