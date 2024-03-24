2024-03-24 13:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مدير اعلام وعلاقات مجلس الخدمة الاتحادي علاء الفهد، ان المجلس حريص على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة بايصال الدرجات الوظيفية لكل المستحقين. وذكر الفهد لوكالة ايرث نيوز، ان “مجلس الخدمة الاتحادي اطلق استمارة توظيف الاوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانون ٥٩ و ٦٧ لسنة ٢٠١٧ باشراف ومتابعة رئيس الوزراء محمد السوداني”. واضاف “تم […]

ظهرت المقالة شمل مدة التقديم وأيام العطل.. الخدمة الاتحادي يصدر توضيحا جديدا يخص توظيف الاوائل وحملة الشهادات أولاً على ايرث نيوز.