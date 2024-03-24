2024-03-24 13:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأحد، حكما بحق مدان بجريمة قتل ضابط من أهالي محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت إدانته بقتل ضابط من مديرية جوازات ذي قار بعد استدراجه من قبله مجموعة متهمين آخرين كانوا معه، وسرقة مبلغ مالي منه مقداره 12 ألف دولار أمريكي مع مسدس حكومي كان بحوزة الضحية".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل "