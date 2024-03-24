"بنسبة 96%".. ارتفاع حوالات الدولار في مزاد المركزي العراقي

2024-03-24 13:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بنسبة 96% عن المبيعات النقدية لتصل الى 237 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 245 مليونا و 545 الفا و947 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 237 مليونا و 727 الفا و027 دولارا، مرتفعة بنسبة 96 %، عن المبيعات النقدية البالغة 7 ملايين و818 ألفا و920 دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرف واحد، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 18 مصرفا، في حين كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 18 شركة.