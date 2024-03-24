157 عائلة من نينوى.. انطلاق الوجبة الثالثة من العودة الطوعية للنازحين في أربيل (صور)

2024-03-24 14:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في مخيم حسن شام بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، الوجبة الثالثة للعودة الطوعية للنازحين.

وقال مدير المعلومات والعلاقات في مركز تنسيق الأزمات بوزارة داخلية الاقليم علي سعيد لوكالة شفق نيوز، إنه "سبق أن أعلن وزير داخلية الاقليم في الشهر السابع من السنة الماضية عن انطلاق الوجبة الثانية للإعادة الطوعية للنازحين، واليوم نعلن انطلاق الوجبة الثالثة من العودة الطوعية والتي تتكون من 157 عائلة أكثرهم من محافظة نينوى".

وأضاف، أن "هذه المنطقة تتكون من ثلاثة مخيمات هي: مخيم خازر بمعدل 700 عائلة، ومخيم حسن شام الثاني بمعدل 600 عائلة، ومخيم حسن شام الثالث بمعدل 1200 عائلة"، مشيرا الى ان "هذا البرنامج مشترك بين حكومة اقليم كوردستان والمنظمة الدولية للهجرة اضافة الى الحكومة الاتحادية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الحكومة العراقية أعطت منحة مالية مقدارها أربعة ملايين دينار للعوائل النازحة التي ترغب بالعودة الى محافظاتها الاصلية.