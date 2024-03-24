العراق يباشر باثبات رعوية النازحين من تلعفر في تركيا

2024-03-24 14:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، المباشرة بإثبات رعوية النازحين من قضاء تلعفر بمحافظة نينوى في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الهجرة وعضوية الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين العراقيين من قضاء تلعفر بمحافظة نينوى المتواجدين في الجمهورية التركية".

وأشار مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة صفاء حسين، بحسب البيان، الى ان "فريق العمل وصل إلى تركيا وباشر بإثبات رعوية النازحين العراقيين، وإثبات عقود الزواج والولادة الحاصلة خلال فترة النزوح وإثبات النسب، إضافة إلى تقديم المساعدات الاغاثية حسب إمكانية الوزارة" .

واكد أن "الفريق سيعمل على إعداد برنامج متكامل لإعادة الراغبين منهم طوعياً إلى البلاد".