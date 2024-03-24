2024-03-24 14:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن تنظيم داعش في منشور على تطبيق تليغرام، السبت، مسؤوليته عن هجوم على جيش النيجر قال إنه أدى إلى مقتل 30 جنديا، الأربعاء الماضي. وذكر التنظيم في بيان نقلته وكالة أعماق التابعة له ونشره على قناته على تليغرام أن “الجنود قُتلوا في كمين استهداف قافلة بالقرب من بلدة تيغوي في منطقة تيلابيري غربي البلاد”. وقالت […]

ظهرت المقالة بعد حادثة موسكو.. “داعش” يتبنى هجوما دوليا آخر أسفر عن مقتل 30 شخصا أولاً على Eishan.