أنشيلوتي: ريال مدريد أهم من مبابي والبرازيل

2024-03-24 14:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن سبب رفضه لعرض تدريب منتخب البرازيل.

وقال كارلو أنشيلوتي، عن رفض عرض البرازيل، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لأنه في مدريد أشعر بأنني في حالة جيدة جدًا.. إن الوضع رائع".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أنا سعيد جدًا بوجودي في مدريد وبأن أكون مدربًا للريال.. أنا سعيد جدًا جدًا".

وسئل أنشيلوتي: أنت سعيد في ريال مدريد والآن هناك أيضًا مبابي قادم.. أليس كذلك؟" فأجاب: "تذكروا أن أهم شيء هو ريال مدريد. إنه نادٍ كبير.. أنا فخور لكوني مدربهم".

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2024، وأبلغ اللاعب إدارة ناديه الفرنسي بأنه سيرحل مجانا.

واختتم انشيلوتي قائلا: إن "ميلان وريال مدريد ناديان تاريخيان.. لقد فازا بألقاب في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي نادٍ آخر.. أنا محظوظ بما يكفي لتدريب الفريقين".