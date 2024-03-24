مصدر رزق 20 الف أسرة.. تحذيرات من انهيار صناعة الطابوق في العراق

2024-03-24 14:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حذرت نقابات العمال، اليوم الاحد (24 آذار 2024)، من انهيار صناعة الطابوق في البلاد، فيما اشارت الى ثلاثة عوامل ضاغطة بهذا الشأن.

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال ديالى ثائر السلطان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" ديالى تأتي بالتسلسل 3 على مستوى العراق في انتاج الطابوق وتمتلك من 120-150 معملا في 6 مناطق تتوزع على خارطتها ابرزها قرب قضاء بلدروز 30كم شرق بعقوبة".

واشار الى أن "ديالى فقدت 70% من معاملها في السنوات الاخيرة وسرحت عمالها وتحولت الى اطلال بسبب قلة الدعم الحكومي وخاص فيما يتعلق بالنفط الاسود، فضلا عن عدم القدرة على تحديث خطوط الانتاج وزيادة التكاليف واغراق الاسواق بالمستورد ".

مصدر رزق لـ20 الف اسرة

ويوضح السلطان، أن" صناعة الطابوق في العراق تتجه الى الانهيار رغم انها مصدر رزق اكثر من 20 الف اسرة على مستوى البلاد"، مؤكدا أن "هذا القطاع يمكن ان يخلق انتعاشا كبيرا لو استثمر بشكل صحيح من خلال استنساخ تجارب دول اخرى في تحديث خطوط الانتاج اذا ما عرف بأن مستوى الاقبال على الشراء مرتفعة جدا ليس في ديالى فحسب بل في كل المحافظات".

وكانت أوساط اقتصادية قد رحبت، بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد سعر 100,000 دينار لطن النفط الأسود الى كافة معامل الطابوق، ويكون السعر الى باقي المعامل في القطاعين العام والخاص 150,000 دينار / طن نفط أسود، وذلك في جلسة مجلس الوزراء بتأريخ 2/1/2024، عادين الأمر إيجابيا ويمثل خطوة جيدة على طريق تفعيل الإنتاج الوطني، غير أنهم ذهبوا الى حتمية صدور قرارات اخرى تقوم الصناعة الوطنية.