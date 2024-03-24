مجلس الخدمة يوجه دعوة للأوائل وحملة الشهادات يخص التعيين

2024-03-24 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، دعوة للمتقدمين للتعيين من الأوائل وحملة الشهادات العليا. وقال المجلس في بيان تلقته الاقتصاد نيوز: إن على المتقدمين للتعيين من الأوائل وحملة الشهادات العليا والذين ظهر لديهم قيد وظيفي مراجعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي كون بيانات التقاطع الوظيفي وردت إلينا بموجب كتاب الديوان المذكور آنفاً بالعدد 31680 في 20231128 والمجلس غير مسؤول عن نتائج هذا التقاطع.