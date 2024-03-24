صفوان عبد الغني يرجح تغيير تشكيلة وأسلوب لعب المنتخب أمام الفلبين

2024-03-24 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المدرب صفوان عبد الغني، أن تشكيلة منتخبنا الوطني أمام الفلبين يوم الثلاثاء المقبل من الممكن أن تشهد بعض التغيير في ظل ما قدمه بعض اللاعبين من مستوى إضافة الى عودة المهاجم أيمن حسين.وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المباراة المقبلة أمام منتخب الفلبين، تختلف عن مباراة الذهاب لذا من المتوقع أن تطرأ عليها تغييرات من حيث التشكيلة وطريقة اللعب".وأضاف عبد الغني أن" من المتوقع اللعب بأسلوب مغاير عن المباراة السابقة فبإمكان المدرب إشراك مهاجمين اثنين في ظل عودة أيمن حسين، واعتماد المدرب على الكرات الجانبية والتمسك بنظام لعب أربعة اثنين ثلاثة واحد، لذا من الممكن دخول زيدان إقبال كلاعب أساسي إذا ما أراد أن يشرك ميمي ، وكذلك الخيارات ستكون مفتوحة على باقي اللاعبين مثل إبراهيم بايش وعلي جاسم ويوسف الأمين، كل هذه الخيارات واردة ، أما بخصوص صفاء هادي فالأمر متعلق بقراءة المدرب لمستوى اللاعب وتوظيفه في المباراة".