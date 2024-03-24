التجارة: أكثر من 300 مطحنة جاهزة لاستقبال كميات الحنطة المسوقة للموسم الحالي

2024-03-24 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التجارة ، اليوم الأحد، جاهزية أكثر من 300 مطحنة لاستقبال كميات الحنطة المسوقة للموسم الحالي، فيما أشارت إلى أن‏ المطاحن تعمل بنظام الـ 24 ساعة ضمن خطط تسويقية صادرة من المقر العام.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة محسن محمد نامس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب لديها أكثر من 16 مطحنة حكومية منتشرة في عموم محافظات البلاد وهي تعمل بنظام الـ 24 ساعة، وجميعها تمت تهيئتها قبل الموسم التسويقي وهي جاهزة وتعمل ضمن خطط تسويقية صادرة من المقر العام يتم إرسالها الى كافة محافظات البلاد".

وأضاف: "لدينا كذلك 290 مطحنة أهلية موجودة في محافظات البلاد وهذه أيضاً مهيأة لغرض تسلم المحصول وطحنه وتوزيعه بين الوكلاء ومن ثم الى المواطنين"، مؤكداً "تهيئة الشركة العامة لتصنيع الحبوب كافة الأمور اللوجستية، إذ إن بعد انتهاء الدورة الإنتاجية تتم تهيئة جميع المطاحن وجردها والإشراف على عملية التنظيف لغرض طحن الحصة القادمة".