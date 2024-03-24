المالية النيابية: نعمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل

2024-03-24 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، العمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً مهماً لحسم مضمون تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".

وأكد، أن "اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية في جلسة الغد للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين".

وأضاف العطواني: "رؤيتنا أن نمضي بهذا التعديل، على أن يجري العمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل".