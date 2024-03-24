رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على إزالة المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطالية

2024-03-24 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطالية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطالية في العراق"، مشيراً إلى "حرص واهتمام الحكومة بدعم الاستثمار وفسح المجال أمام عمل القطاع الخاص المحلّي والأجنبي".

من جانبه، عبر غريغانتي عن "اهتمام حكومة بلاده بتنمية العلاقات مع العراق"، لافتاً الى أن "بلاده تنتظر زيارةً مستقبلية لرئيس مجلس الوزراء إلى إيطاليا؛ من أجل رفع مستوى التعاون وتوثيق مجالات الشراكة".