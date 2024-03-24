إيطاليا تتطلع لزيارة مستقبلية للسوداني

2024-03-24 15:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبلغ السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، يوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن يجري زيارة في المستقبل الى روما.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان اليوم، أن السوداني استقبل اليوم السفير الإيطالي،

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطالية في العراق، مشيراً إلى حرص واهتمام الحكومة بدعم الاستثمار وفسح المجال أمام عمل القطاع الخاص المحلّي والأجنبي.

من جانبه عبر غريغانتي عن اهتمام حكومة بلاده بتنمية العلاقات مع العراق، وأنهم ينتظرون زيارةً مستقبلية لرئيس مجلس الوزراء إلى إيطاليا؛ من أجل رفع مستوى التعاون وتوثيق مجالات الشراكة.