البصرة تعطل دوام المدارس ليوم غد الاثنين

2024-03-24 15:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت مديرية تربية محافظة البصرة، اليوم الاحد (24 آذار 2024)، تعطيل دوام المدارس ليوم غد.

وقال مدير عام تربية البصرة عبد الحسين سلمان عبد الحسن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نظرا للظروف الجوية السيئة والأمطار الغزيرة واستنادا للصلاحية المخولة لنا تنسب تعطيل الدوام صباح يوم غد الأثنين 2024/3/25 في المدارس".

واشار الى أن "القرار جاء حفاظا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والتلاميد وملاكاتنا التربوية ولصعوبة الدوام في مثل هكذا ظروف".