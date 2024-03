2024-03-24 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

The post بالفيديو: اصوات اطلاق نار وملاحقة للمحتجين في قضاء الفهود جنوب الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.