وزارة الصناعة: نتوجه لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة والنهوض بشركاتنا

2024-03-24 15:12:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الصناعة توجهها لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة والنهوض بشركاتها. وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات الإنشائية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن أحمد حسين عبد في مقابلة صحفية إن الشركة لديها توجهات ومشاريع مستقبلية سوف تنجز خلال الأشهر المقبلة، أهمها توجهنا لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة والنهوض بشركاتنا، مؤكداً توفر الطاقات البشرية والإمكانات لإنجاز تلك الأهداف والوصول للمطلوب. وأضاف عبد، أن "الشركة العامة للصناعات الإنشائية تمتلك خطوطاً إنتاجية مهمة وتم رفدها بخطوط جديدة ومنها شركة سمارت ماريته والمتخصصة بالمرشحات المائية، مؤكداً أن الكوادر الهندسية ستباشر نصب تلك الآلات والماكينات خلال الأيام المقبلة وذلك لتعزيز الإنتاج وكمياته حتى الوصول للهدف المنشود". وبين