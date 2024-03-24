الجيش الاميركي: الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط صينية قبالة اليمن

2024-03-24 15:12:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الجيش الأميركي الأحد أنّ الحوثيّين هاجموا ناقلة نفط صينيّة بصواريخ بالستيّة أصاب أحدها السفينة قبالة سواحل اليمن. وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصّة إكس، إنّ السفينة هوانغ بو التي ترفع علم بنما وتملكها وتُشغّلها الصين أصدرت نداء استغاثة لكنّها لم تطلب المساعدة. وأضاف البيان "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد استأنفت السفينة مسارها". وقالت سنتكوم وهيئة عمليّات التجارة البحريّة البريطانيّة (يو كاي إم تي أو) إنّ حريقا اندلع على متن السفينة لكنه أخمِد في غضون 30 دقيقة. وأفاد موقع مراقبة الحركة البحريّة "مارين ترافيك" بأنّ السفينة غادرت البحر الأحمر إلى خليج عدن، متّجهة بحسب