بولندا: صاروخ روسي انتهك مجالنا الجوي

2024-03-24 15:12:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الجيش البولندي الاحد ان صاروخا روسيا أُطلق على بلدات واقعة في غرب أوكرانيا انتهك المجال الجوي البولندي. وأوضحت قيادة الجيش على منصة "إكس" أنه لمدة حوالى أربعين ثانية انتُهك المجال الجوي البولندي بأحد صواريخ كروز التي أطلقها سلاح جو روسيا الاتحادية الليلة الماضية. وأضافت القيادة أن "الجسم حلّق في الأجواء البولندية فوق قرية أوسيردو (شرق) حيث بقي 39 ثانية"، مشيرة إلى أن أجهزة الرادار العسكرية رصدت الصاروخ طوال فترة تحليقه. وتابعت "ان الجيش البولندي يراقب بشكل متواصل الوضع على الأراضي الأوكرانية وهو في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي البولندي". وعقب هذا الحادث "فُعِّلت كل التدابير اللازمة لضمان أمن