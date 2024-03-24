2024-03-24 15:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطالية في العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي”، مبيناً أنه “جرى، خلال اللقاء، […]

ظهرت المقالة السوداني يستقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي أولاً على ايرث نيوز.