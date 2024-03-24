العراق يبحث مع كوريا طرق الزراعة الذكية للطماطم والرز وأنظمة التخزين المتطورة

2024-03-24 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأحد، مع وفد شركة KRE الكورية الجنوبية، طرق الزراعة الذكية للطماطم والرز وأنظمة التخزين المتطورة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي، ترأس اليوم اجتماعاَ مع وفد شركة KRE الكورية الجنوبية، برئاسة (كوينك - سك جان) لبحث طرق الزراعة الذكية للطماطم والرز وأنظمة التخزين المتطورة، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء حسين الواسطي، والوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، والمستشار مهدي ضمد القيسي، وعدد من المدراء العامين والمختصين بالشأن الزراعي".

وأضافت أن "المالكي استمع لشرح قدمه أعضاء وفد الشركة حول التقنيات المستخدمة في الزراعة الذكية الحديثة، المستخدمة في كوريا وعدد من الدول الأخرى، وحيثيات وتفاصيل استخدامها، كونها تعتمد على نظام اوتوماتيكي ويمكن من خلاله التحكم بدرجات الحرارة وكميات المياه سيما في انتاج محاصيل الفاكهة والخضر ويمتاز بتقليل الجهد ويحتوي على نظام خاص بالتسميد وخزن واستخدام المياه"، مشيرة إلى ان "الوزير استمع ايضاً لمداخلات الحضور والتي تمحورت حول البذور المستخدمة وتكاليف هذه الطريقة والآثار المترتبة عليها بيئياَ ،والناحية العلمية المعتمدة في الإنتاج".

وتابع أن "الوفد تطرق الى موضوع استنباط أصناف من الرز مقاومة لظروف قلة المياه والجفاف وامكانية التعاون في هذا المجال أسوة ببلدان أخرى".

وأعرب المالكي عن "الاستعداد للتعاون مع الوفد الكوري في مجالات انتاج محاصيل الخضر والفاكهة كذلك مجال الرز وأنظمة التخزين بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، كذلك الاطلاع على التجارب الحاصلة في مجال الزراعة الذكية، وارسال وفد خاص لغرض التدريب"، مؤكداً "مواصلة الاستعداد والتواصل مع الوفد الكوري لغرض تعضيد دور القطاع الزراعي والاستفادة من التجارب العلمية ونقلها الى الواقع الزراعي الميداني في البلاد".