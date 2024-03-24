"أوبك": النفط سيستمر في لعب دور مهم بأسواق الطاقة لعقود

2024-03-24 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، هيثم الغيص، أن يستمر النفط في لعب دور مهم وحيوي في أسواق الطاقة العالمية على مدى العقود القادمة، قائلا إن الدعوات التي تنادي بالتخلي عن النفط مغلوطة وغير واقعية. وحذر الغيص في مقابلة وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، من المخاطر الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه، مشيرا إلى أنه يشكل حوالي 31 من مزيج الطاقة العالمي. وأوضح أن عوامل وفرة النفط وسهولة استخراجه وتكريره ونقله وتواجده بأسعار معقولة بلورت الدور المهم للنفط حتى أصبح عنصرا رئيسيا يرتكز عليه الاقتصاد العالمي وأصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية نعتمد عليه لأن إمداداته مضمونة وإنتاجه مستمر. وتوقع الغيص تضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول 2045 ما يؤكد حاجة العالم إلى جميع مصادر الطاقة المتوفرة إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة 23 ويصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045. ولفت إلى أن هناك سيناريو آخر في توقعات أوبك يفيد بأنه من الممكن أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى 120 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045 مؤكدا أنه يجب تأمين استثمارات كافية لتوفير هذه المستويات الهائلة للطلب على الطاقة والنفط. وأضاف أنه لتأمين الإمدادات اللازمة من النفط يجب ضخ نحو 14 تريليون دولار لاستثمارها في مختلف أنشطة الصناعة النفطية بحلول عام 2045 وهذا الأمر يعزز من أمن الطاقة ويساعد أيضا في تطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات.