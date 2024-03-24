كشف حقيقة عرض "الزعيم" الخيالي لنجم برشلونة

2024-03-24 15:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت مصادر في نادي الهلال السعودي، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، حقيقة تقديم الزعيم لعرض خيالي، من أجل ضم أحد لاعبي فريق برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر في النادي، خلال تصريحات صحفية، ان "إدارة الزعيم لم تفتح خط المفاوضات مع اللاعب البرازيلي".

وأوضح المصدر ذاته: "لم يقدم الهلال عرضا لرافينيا، وسبق أن تم ربط أكثر من لاعب بالنادي، وذلك من أجل رفع القيمة السوقية لهم".

وتابع ان "إدارة الهلال لا تقلل من إمكانيات أي لاعب، لكنها تتعاقد مع اللاعبين وفق رؤية فنية، وحتى هذه اللحظة فإن اسم رافينيا غير مطروح."

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت أن الهلال مستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم البرازيلي رافينيا جناح برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، الى ان الهلال على استعداد تام للتقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته 100 مليون يورو، من أجل ضم رافينيا.

وشارك رافينيا مع البارسا هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

المصدر: كوورة



