اخبار العراق الان

الرئيسيةمنصة إيشاناخبار العراق السياسية › البصرة تعطل دوام المدارس غدا بسبب الأحوال الجوية

البصرة تعطل دوام المدارس غدا بسبب الأحوال الجوية

البصرة تعطل دوام المدارس غدا بسبب الأحوال الجوية
البصرة تعطل دوام المدارس غدا بسبب الأحوال الجوية
2024-03-24 15:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت تربية محافظة البصرة، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال المدير العام لتربية البصرة عبدالحسين سلمان عبد الحسن في بيان: “نظراً للظروف الجوية السيئة والأمطار الغزيرة واستناداً للصلاحية المخولة لنا تنسب تعطيل الدوام صباح يوم غد الاثنين في المدارس حفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والتلاميذ وملاكاتنا التربوية ولصعوبة الدوام […]

ظهرت المقالة البصرة تعطل دوام المدارس غدا بسبب الأحوال الجوية أولاً على Eishan.

واصل المتابعة على منصة إيشان