2024-03-24 15:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت تربية محافظة البصرة، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال المدير العام لتربية البصرة عبدالحسين سلمان عبد الحسن في بيان: “نظراً للظروف الجوية السيئة والأمطار الغزيرة واستناداً للصلاحية المخولة لنا تنسب تعطيل الدوام صباح يوم غد الاثنين في المدارس حفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والتلاميذ وملاكاتنا التربوية ولصعوبة الدوام […]

ظهرت المقالة البصرة تعطل دوام المدارس غدا بسبب الأحوال الجوية أولاً على Eishan.