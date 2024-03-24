المتحدث باسم الحكومة: رئيس الوزراء سيبحث 5 ملفات أساسية خلال زيارته إلى واشنطن

2024-03-24 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

فصل المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، أجندة زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، فيما حدد 5 ملفات أساسية ستغطي لقاءات الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال العوادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العنوان الأساس لزيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى واشنطن، هو بحث آفاق العلاقة المستقبلية ما بعد التحالف الدولي، ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة بين الطرفين وبينها الجوانب الأمنية والعسكرية والتسليحية".

وأضاف، أن "اتفاقية الإطار الستراتيجي التي وقعت عام 2008، استطاعت الجوانب التسليحية والأمنية والعسكرية أن تكون هي الأهم، لكن الإطار أوسع لذلك إنهاء مهمة التحالف الدولي سيكون الملف الأول ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة، وهنالك أرضية قانونية كاملة في الاتفاقية".

ولفت إلى أنه "في عام 2008 فعلت الجوانب الأمنية والعسكرية والاستخبارية، لكن الانتقال إلى مختلف ميادين التعاون يشمل الاستثمار والطاقة والاقتصاد والزراعة وغيرها، لا سيما وأن الولايات المتحدة دولة رائدة في التكنولوجيا في كل هذه المضامين".

وأشار إلى أن "من بين الملفات التي سيتم التباحث فيها خلال الزيارة أيضاً، الملف المالي وما يتعلق بقرارات الخزانة الأمريكية وتأثير المصارف العراقية والديون المترتبة على العراق، فضلاً عن الملف الإقليمي وما يتعلق بحرب غزة وعلاقات العراق مع دول الجوار والدول الإقليمية"، مؤكداً أن "خمسة ملفات ستكون الأساسية وستغطي اللقاءات في واشنطن".

وأكد أن "رئيس الوزراء، لا يريد أن يذهب إلى واشنطن في زيارة من أجل الزيارة فقط، بل يريد لهذه الزيارة أن تكون ناجحة وتتبلور منها نتائج واقعية وفعلية تؤثر إيجاباً في الداخل العراقي وتنعكس على الجانب الإقليمي وتطور من أبجديات العلاقة العراقية الأمريكية".

ونوه بأن "الزيارة كان مرتب لها أن تكون في أواخر العام الماضي 2023، لكن الحرب على غزة أثرت في ذلك، لاسيما وأن المواقف العراقي واضحة من حرب غزة، ولا يمكن أن تجرى الزيارة في وقت تتضامن مشاعر العراقيين والعرب عموماً والعالم ويتعاطفون مع الفلسطينيين، وبالتالي ستفقد مضامينها".

وتابع أن "الانتخابات الأمريكية ستنطلق في شهر تشرين الثاني المقبل، وعادة الرؤساء الأمريكان قبل الانتخابات بستة أشهر وأكثر يمتنعون عن استقبال الضيوف من الخارج، ويركزون على الملف الداخلي وبمقدمته الانتخابات، والانتخابات هذه السنة في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن كل الانتخابات السابقة، إذ لم يحدث في تاريخها أن يعود رئيس سابق خسر في الانتخابات، بمنافسة وبرنامج مختلف عن برنامج الحزب الديمقراطي، بمعنى أن الحدث الداخلي الأمريكي الآن شغل الساحة الأمريكية والعالم بانعكاساته، وبالتالي أن يفرد الرئيس بايدن في ظل هذه الأزمة، موعداً للقاء برئيس الوزراء العراقي، ويقطع حملته الانتخابية ويسخر عدة أيام للعراق والوضع فيه، إشارة واضحة على احترام رئيس الوزراء ومكانة العراق السياسية والدولية".

وعن جدية تفعيل الإطار الستراتيجي وجدولة انسحاب التحالف الدولي، قال العوادي: إن "هذا الملف محسوم من الطرفين العراقي والأمريكي، والحكومة العراقية جادة بنسبة 100% في هذا الموضوع، ولا يمكن لرئيس الوزراء أن يجامل بهذا الموضوع أو يناظر فيه، إذ يتعلق بمستقبل العراق وسيادة البلد وغير قابل للمناورة".

وأكد أن "ما يقوله رئيس الوزراء هو ما يعمل عليه، وسيقوم ببحث العلاقات المستقبلية ما بعد التحالف الدولي، وستقود المفاوضات إلى نتائج إيجابية وجدول زمني للانسحاب"، مشدداً على أن "هذه الحقيقة غير قابلة للتشكيك".

ولفت إلى أن "العراق لديه موقف معروف أمام العالم من حرب غزة، وتحدث عنه رئيس الوزراء في منتديات دولية وعربية وإقليمية، ونقل وجهة نظر العراق وموقفه مما يدور في غزة"، مشيراً إلى أن "بيان المتحدثة الصحفية في البيت الأبيض، والمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حول زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، أشار إلى أن الواقع الإقليمي في منطقة المشرق العربي وجوارنا الإقليمي يؤثر في العراق".

وختم قائلاً: إن "العراق دولة ذات سيادة، ورئيس الوزراء يسعى الى أن يلعب العراق دوره ومكانته المناسبين بما يتناسب مع حجمه في شتى المجالات، التاريخية، الحضارية والإنسانية بالشكل الصحيح"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأمريكية تعمل بهذا الاتجاه، ولذلك القضايا الإقليمية ستكون حاضرة وعلى مختلف الصعد".