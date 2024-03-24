المندلاوي والسفير الكويتي يبحثان آليات تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين

2024-03-24 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي والسفير الكويتي لدى العراق طارق عبد الله الفرج، اليوم الأحد، آليات تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، ناقش خلال لقائه بمكتبه اليوم، السفير الكويتي لدى العراق، طارق عبد الله الفرج، مجمل الأوضاع في البلدين، وآخر التطورات الإقليمية، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المتبادل".

وأضاف أن "اللقاء بحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وإنشاء سوق حرة لتنشيط هذا القطاع، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتشجيع الاستثمار ضمن معايير الاستدامة، إضافة إلى استمرار عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لحلحلة بعض المسائل العالقة، فضلاً عن تبادل المعلومات الأمنية للحد من خطر الإرهاب وانتشار المخدرات".

وتابع أنه "جرى خلال اللقاء أيضاً الحديث حول انتخابات مجلس الأمة الكويتي المزمع انعقادها مطلع الشهر القادم".

وأعرب المندلاوي، عن "تمنياته للكويت بالنجاح والتوفيق في هذا الاستحقاق المهم، ودوام التقدم والازدهار في مختلف المجالات".