الحبس ثلاث سنوات بحق مدير شـرطـة الأحـداث في النجـف

2024-03-24 16:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس البسيط لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على مدير شــرطــة الأحــداث في النجــف، لإدانته بأخذ الرشوة.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد، في معرض حديثه عن القضيَّة، بأنَّ محكمة جنايات النجف المُتخصِّصة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس البسيط لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على مدير شــرطــة الأحــداث في النجــف "ضابط برتبة عميد"، بعد إدانته باقتراف جريمة الرشوة؛ إثر ضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُشتكين؛ لقاء السماح له بالاطلاع على الأوراق التحقيقيَّة المودعة في قسم شرطة الأحداث، ومعرفة الإجراءات التي تمَّت بحقِّ مُتَّهمين أحداث من أقارب المشتكي.

وأضاف المــكـتب إنَّ المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار الحكم وفق البند (ثانيا/1) من القرار (160 لسنة 1983)، لافتاً إلى أنَّ القرار تضمَّن تغريم المُدان عشرة ملايين دينارٍ، وعند عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ.

يُشار إلى أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري تمكن فريق عملٍ مُؤلفٍ في مكتب تحقيق النجف من ضـبط المُدان مُتلبّساً بجريمة الرشوة، بعد نصب كميـنٍ مُحـكمٍ له، في أحد أحياء محافظة النجف.