2024-03-24 16:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

أكدت محافظة أربيل، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، عزمها تعويض أصحاب محال سوق “البالة” المتضررين جراء الحريق الذي دمر السوق مؤخرا.

وقالت المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "موافقات صدرت على إعفاء جميع المحال المتضررة من الحريق من الإيجار السنوي لمدة عام، وستة أشهر من رسوم القمامة".

وأوضحت أن "حريقا ضخما اندلع في الـ27 شباط 2024، بسوق البالة في أربيل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بـ(166) محلاً تجارياً في السوق".

واشارت الى انه "تقرر خلال الاجتماع العاشر لمجلس بلدية أربيل بتاريخ 6 آذار 2024، إعفاء (سنة) من الإيجار السنوي و (6 أشهر) من رسوم القمامة لجميع المحال التجارية في السوق المتعاقدة مع بلدية أربيل".

وأكدت أن "المحافظ صادق اليوم على القرار، ومن اليوم سيتم تنفيذه من قبل دائرة المحاسبة والايرادات والعقود".

وفي (27 شباط 2024)، كشفت مديرية الدفاع المدني في أربيل، تفاصيل وخسائر حريق سوق "البالة" الذي اندلع بوقت سابق وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني (كاروان ميراودة لي) في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الدفاع المدني يعمل على إطفاء الحريق الذي اندلع بسوق الملابس المستعملة (البالة) في شارع 100".

ولفت الى، أن "الخسائر المادية كبيرة".