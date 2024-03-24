2024-03-24 16:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق العراق اليوم الأحد، ثلاثة أوسمة بارالمبية في بطولة العالم لرفع الاثقال الجارية حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية والتي تعد نتائجها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال الامين المالي للاتحاد العراقي لرفع الاثقال البارالمبي جبار طارش، لوكالة شفق نيوز، إن "الرباع العراقي المخضرم فارس سعدون، حصل اليوم على ثلاثة أوسمة، (ذهبيتان وفضية)، وذلك في منافسات بطولة كأس العالم الجارية حاليا في مصر"، مؤكدا أن "الرباع فارس، بعد تحقيقه الأوسمة الثلاث هذا اليوم بعد رفعه 230 كغم يكون قد تأهل رسمياً الى بارالمبياد باريس 2024".

واضاف ان "العراق رفع حصيلته بعد حصول ربّاعنا فارس سعدون، على ثلاث اوسمة الى ستة اوسمة ملونة، أربعة اوسمة ذهبية، وفضية واحدة ومثلها نحاسية".

وكان الرباع مصطفى سلمان راضي، حصل على الوسام الذهبي، كما حصل الرباع العراقي البارالمبي رسول كاظم، على الوسام الذهبي الثاني، كما حصل الرباع مسلم عقيل، على الوسام البرونزي في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال الجارية بشرم الشيخ المصرية المؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.