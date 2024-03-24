انتحار ضابط برتبة رائد بالداخلية باطلاق النار على رأسه في بغداد

2024-03-24 16:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، بانتحار ضابط رتبته رائد في وزارة الداخلية باسلوب اطلاق النار على نفسه.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ضابطا برتبة رائد في وزارة الداخلية، اقدم على الإنتحار باسلوب اطلاق النار على راسه داخل مقر عمله".

وبيّن، ان "الضابط، يدعى وئام كريم الدراجي تولد 1988 يسكن منطقة الإسكان ببغداد ويعمل في مديرية شرطة الطاقة باللواء الرابع في منطقة بوب الشام".