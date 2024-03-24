مجلس النواب يرفع جلسته ليوم غد الإثنين

2024-03-24 16:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رفع مجلس النواب جلسته الـ(15)، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، الى يوم غد الاثنين، والتي كان قد افتتحها النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحضور (168) نائبا من اصل (329).

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس التي عقدت اليوم، الى يوم غد الاثنين".

وأضافت، أن "الجلسة شهدت إجراء مناقشات عامة حول تفعيل الدور الرقابي للنواب"، لافتة الى أن "الجلسة تضمنت تأدية مختار محمود الموسوي اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب".



