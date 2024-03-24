مجلس المحاضرين المجانيين في السليمانية يبين موقفه من إضراب العملية التعليمية

2024-03-24 16:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس المحاضرين المجانيين في السليمانية اليوم الأحد، انهم على تواصل مع النواب الكورد في بغداد وذلك لغرض الضغط على أصحاب القرار، لتحويلهم للملاك الدائم، مبييناً أن اختيار المحاضرين في عملية الإضراب او الاستمرار بالدوام الرسمي راجع لهم.

وقال ممثل المحاضرين المجانيين ئاوات محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "ندعو جميع المحاضرين المجانين في السليمانية واعتبارا من يوم غد الاثنين، أن يكون الخيار لهم بين الاستمرار في الدوام الرسمي أو المقاطعة معلناً تضامنهم مع جميع قرارات المحاضرين".

وأضاف "نحن في مجلس المحاضرين المعترضين نعلن تضامننا مع مطاليب وجهود المعلمين والموظفين ونؤكد أن قرار المحكمة الاتحادية الاخير جاء بنضال المعلمين ومقاطعتهم الدوام الرسمي خلال خمسة أشهر ماضية".

وبين ان "مجلس المحاضرين أقام العديد من اللوبيات مع نواب في مجلس النواب العراقي وذلك من أجل أن يكون محاضري الإقليم متساوين مع محاضري الوسط والجنوب وان يشملوا بالنعيم اسوة باقرانهم"، مطالباً النواب الكورد "إيجاد مخرج قانوني لتثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة العام الحالي".