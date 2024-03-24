زيدان إقبال: جذع النخلة أحد أبرز الملاعب التي لعبت فيها

2024-03-24 16:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد نجم المنتخب الوطني ونادي أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، أن ملعب جذع النخلة أحد أبرز الملاعب التي لعب فيها. وقال إقبال في تصريح نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم، “نحن هنا في مانيلا منذ يومين وكان لدينا يوم واحد للاسترخاء ثم أجرينا حصتين تدريبيتين، بالأمس كانت واحدة من أجل الاستفاء وأخرى لتمرير الكرة وقمنا […]

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